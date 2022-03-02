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Сегодня, 11:16

Международный союз биатлонистов может исключить СБР

У СБР могут членство в Международном союзе биатлонистов
Роман Шишов
Корреспондент

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) до 17 марта обсудит возможное лишение членства Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

«Исполком дополнительно обсудит возможное лишение членства двух национальных федераций в IBU, самое позднее — на очередном заседании исполкома 17 марта», — говорится в заявлении.

В среду, 2 марта, IBU временно отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/13927195
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