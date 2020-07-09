Экс-кандидат в президенты СБР: «За какие заслуги Белозерову доверили мужскую сборную? А кто такой Истомин?»

Почетный президент федерации биатлона Москвы, экс-кандидат в президенты СБР Владимир Малин раскритиковал кадровую политику нынешнего босса российского биатлона Владимира Драчева.

— Два года при Драчеве тренерский штаб был ужасным, — сказал «СЭ» Владимир Малин. — Мне непонятно как тренерами сборной становятся люди, которые ни дали сборной ни одного воспитанника. Кто такой Белозеров? За какие заслуги ему доверили мужскую сборную? А Истомин? Откуда взялся этот юноша? Я прочитал несколько его интервью... Для меня загадка, как он попал в национальную команду. Хованцев — просто никакущий на позиции главного тренера.

Нашему биатлону нужны глобальные изменения во всей системе. Молодежь у нас выступают достаточно успешно. Практически на равных бьется с Норвегией на Юниорских чемпионатах мира. Но затем ребята переходят на взрослый уровень и теряются. Почему так происходит? Я задавал этот вопрос многим нашим прославленным биатлонистам, руководителям... Никто не может дать ответ. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Малина