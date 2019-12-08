Екатерина Юрлова-Перхт: «Были небольшие порывы ветра, которые вносили коррективы в стрельбу»

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое выступление в женской эстафете (4х6 км) на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Сборная России заняла пятое место. За российскую команду также выступали Тамара Воронина, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

— Пятое место? Наверное, это не ко мне вопрос (смеется), — сказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч ТВ». — Шестое место — 2,07 (сборная Франции — Прим. «СЭ»), как можно к этому относиться? Наверное, цель этапа приблизиться к лидирующей группе. Передо мной была американка и целая группа девчонок, но из-за того, что произошла заминка на стойке... Закрывала одну мишень двумя патронами — появился просвет между нами. Рада, что в конце догнала француженку, чтобы Ларисе Куклиной было легче. Были небольшие порывы, которые при всем спокойствии вносили коррективы в стрельбу. У многих команд есть штрафные круги. Не знаю, пока не задавалась вопросом о том, довольна собой или нет. Побеседуем с тренерским штабом, наверное, все-таки нет.

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