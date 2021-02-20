Егорова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии

Российская биатлонистка Анастасия Егорова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

Егорова преодолела дистанцию за 19 минут и 57 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Марте Йохансен (+14,7 секунды), на третьей строчке — ее соотечественница Каролине Эрдаль (+17,4).

Гонка преследования состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 12.30 (мск).

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Анастасия Егорова (Россия) — 19.57,1 (0 шт. кругов)

2. Марта Йохансен (Норвегия) — отставание 14,7 (0)

3. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 17,4 (1)

11. Екатерина Носкова (Россия) — 39,4 (2)

25. Полина Шевнина (Россия) — 1.10,3 (1)

27. Валерия Васнецова (Россия) — 1.17,2 (3)

30. Наталья Гербулова (Россия) — 1.30,3 (3)

43. Елизавета Каплина (Россия) — 1.57,3 (2)

51. Ольга Мощенкова (Россия) — 2.17,8 (4)

69. Алина Кудисова (Россия) — 3.21,1 (6)