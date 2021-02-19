Домрачева рассказала об адаптации к длительной изоляции на базе сборной Китая

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, как переносит длительную изоляцию из-за пандемии коронавируса во время работы со сборной Китая по биатлону.

«Хоть и находимся мы довольно продолжительное время в одном месте и в достаточно ограниченных условиях, но сами удивляемся, насколько человек может адаптироваться. Мы общаемся с тренерами из других команд, переводим многие наболевшие моменты в шутки, поддерживаем друг друга, смеемся над ситуацией, в которой находимся. Проще всего начать раздражаться по тому или иному поводу, но сами подумайте, какой в этом смысл? Никому от этого не станет легче, да и общую ситуацию это не изменит», — цитирует RT Домрачеву.

Домрачева отметила, что старается акцентировать внимание на работе и отметила влияние семейного фактора.

«У спортсменов нашей команды достаточно качеств, над которыми нужно работать, где можно прогрессировать, — на этом мы и акцентируем внимание. Да, тяжело, но мы не жалуемся. В конце концов, мы находимся в Китае всей семьей, от этого уже намного проще. Многие специалисты приехали в Китай, оставив своих близких дома, так что им гораздо сложнее», — добавила Домрачева.

Домрачева работает в сборной Китая вместе со своим супругом, Уле-Эйнаром Бьорндаленом.