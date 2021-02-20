Назван состав женской сборной России по биатлону на заключительные этапы Кубка мира

Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на заключительные этапы Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место и шведском Эстерсунде, информирует ТАСС. Об этом 20 февраля сообщил старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов.

На заключительные три этапа Кубка мира в состав сборной России войдут Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. Этим же составом национальная команда выступала на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Два этапа Кубка мира в Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта, этап в Эстерсунде — с 19 по 21 марта.