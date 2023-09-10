Эдуард Латыпов рассказал о конкуренции на российских соревнованиях

Трехкратный призер Олимпиады Эдуард Латыпов рассказал «СЭ», считает ли он себя сильнейшим биатлонистом России.

— Все ждут от тебя в каждой гонке побед-медалей. Для тебя это дополнительное давление создает?

— Нет. Я выхожу с тем же настроением бороться. Спортсмены всегда хотят медалей.

— Тебя последнюю пару сезонов называют сильнейшим биатлонистом России. Ты себя таковым считаешь?

— Людям со стороны виднее. Стараюсь соответствовать.

— Юрий Каминский говорил, что его напрягает, что Серохвостов и Халили не создают тебе конкуренцию. Ты чувствуешь нехватку конкуренции в России?

— Она есть, конечно. Нет такого, чтобы я выигрывал по три минуты у всех. Большинство гонок в борьбе, до последнего рубежа рубишься. Много стартов, когда все решалось в последней стрельбе или последних метрах.

— Кого ты видишь конкурентом?

— Все конкуренты. Каждый может хорошо выступать. Я больше сосредотачиваюсь на себе. Мне нужно свои моменты усилить. Всегда стараюсь сделать все, что от меня зависит.

— Согласен ли ты с тем, что когда Латыпов в лучшем своем состоянии, то конкурентов в России у него нет? В прошлом сезоне были гонки, которые ты выигрывал сериями.

— Да, были хорошие гонки с приличными отрывами. Когда я чувствую себя в хорошей физической и стрелковой форме, то со мной сложно бороться. Но думаю, что в те моменты и соперники ошибались, поэтому был такой контраст.

— Ты сейчас как проецируешь себя на Кубок мира?

— Сейчас уже не знаю. Сложно понять. В том году еще можно было прицениться. Теперь уже непонятно, в каком мы состоянии, как будем там бежать. Думаю, что ни один точно не скажет. Мы можем либо хорошо бежать, либо не очень, либо средне. Разбег очень большой, — сказал Латыпов «СЭ».