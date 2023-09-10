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Сегодня, 13:00

Латыпов: «Йоханнес Бе часто проваливает летние старты. Не сказать же, что у него опыта не хватает»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Трехкратный призер Олимпиады Эдуард Латыпов объяснил «СЭ», с чем связаны промахи в стрельбе из положения стоя в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

— Ты рассказывал после спринта, что промахи на стойке связаны с тем, что слишком быстро подошел к рубежу. Но ты же опытный спортсмен, провел много гонок, знаешь свое состояние. Почему так получилось?

— Здесь не только в опыте дело. У нас во время подготовки не было контрольных срезов, гонки не бегали. На тренировках и соревнованиях все по-другому. Я все регулировал, но в горах часто бывает, что самочувствие бывает обманчивым. Это первая гонка и показала. Чувствовал, что подхожу к рубежу в нормальном режиме. Однако в момент накрыла горная волна. Только перед выходом на стадион почувствовал, что у меня сильно закисли ноги. Резко нахлынуло. К рубежу подошел уже с тяжестью. Пришлось сбавлять, но это не помогло. Не мог прочувствовать этот момент во время гонки.

— То есть сколько гонок ни проведешь, все равно можно попасть в обманчивое состояние?

—  Естественно. Особенно когда последняя гонка была пять месяцев назад. Это не то, что забывается, но нужно нащупать этот момент. Если посмотреть на летние старты, то тот же Йоханнес Бе их часто проваливает. Не сказать же, что у него опыта не хватает. Но летом зачастую выигрывают другие люди. Он часто на этих стартах бывает далеко. Все равно спортсмену нужно разбежаться. Это как с физической формой. Она же приходит постепенно.

— Вопрос стойки тебе не надоел? В том числе от нас, журналистов?

— Это странный момент. Биатлонист всегда связан со стрельбой. Есть проблемы или нет, в любом случае об этом будут говорить. Это мои ошибки. Мне их надо исправлять. Говорят о них или не говорят. Сами же они не исправятся. Я это понимаю. Стабильность в этом плане нужно наращивать. В прошлом году был хороший процент стрельбы из положения лежа, а стоя — наоборот. Стараемся в этом сезоне поправить. Не знаю, стоит ли делать выводы по первым стартам. Надо смотреть дальше. Эти летние соревнования идут в качестве подготовки, — сказал Латыпов «СЭ».

Эдуард Латыпов. «Присылали опросники от комиссии спортсменов IBU. Но что толку в этих опросах?» Интервью Эдуарда Латыпова

Биатлон
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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