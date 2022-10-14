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Зайцева — о выборах президента СБР: «Все было честно! Победил сильнейший кандидат»

Зайцева оценила процедуру голосования на выборах президента СБР
Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила процедуру голосования на выборах президента СБР, в которых победу одержал Виктор Майгуров.

«Я была на конференции первый раз. Но была наслышана о конференциях до этого — они были скандальные, со всякими инцидентами нехорошими. У нас конференция прошла очень спокойно, цивилизованно и честно. Предложили тайное голосование — все проголосовали за него. В прошлый раз, наверное, предлагали открытое — все проголосовали за открытое. Сейчас был выбор. Никто никого не заставлял что-то делать под дулом пистолета. Считаю, все было честно. Победил сильнейший кандидат», — сказала Зайцева «СЭ».

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось, но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.

СБР
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