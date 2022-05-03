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Сегодня, 12:55

Васильев считает, что нужно повысить призовые в российских турнирах по биатлону

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщил, что в случае повышения призовых для участников внутренних соревнований по биатлону в России повысится к ним интерес со стороны спортсменов.

«Я уже говорил, что в связи с отстранением нужно внутри страны создавать такие условия для спортсменов, чтобы им было интересно, чтобы они были мотивированы. Из каких источников, это другой вопрос. Либо государственные источники, либо привлеченные деньги. Откуда деньги? Это для спортсменов не играет роли. Главное, чтобы они были. Тогда внутренние соревнования будут достаточно интересными. Спортсмены будут реально биться за эти призовые. Соревнования будут совсем нескучными. Это нужно делать. Вне всяких сомнений», — цитирует Васильева РИА «Новости».

Ранее кандидат в президенты СБР Алексей Нуждов сообщил о решении повысить призовые для участников на внутренних стартах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220503/vasilev-1786634904.html
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
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