Доротея Вирер: «Приму решение о продолжении карьеры весной»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась впечатлениями от сезона и рассказала, когда примет решение о продолжении карьеры.

Итальянка второй год подряд завоевала «Большой хрустальный глобус».

— Я по-настоящему довольна сезоном, — приводит слова Вирер La Gazzetta Dello Sport. — Я испытывала огромное давление, поэтому сейчас ощущаю усталость. Я хотела добиться лучшего результата для себя и для Италии.

Дома я никуда не смогу выходить, поэтому буду просто сидеть со своим «Глобусом» и смотреть телевизор. Что касается продолжения карьеры, то сегодня я ничего не могу сказать. Я приму решение весной. Но когда все получается, а с мотивацией и здоровьем нет проблем, то останавливаться не хочется.