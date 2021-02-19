Бьорндален рассказал о пятимесячной изоляции на базе сборной Китая
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал об ощущениях от тренировочного сбора сборной Китая по биатлону.
Легендарный биатлонист находится в расположении сборной Китая на протяжении последних трех месяцев.
«Самый длинный и однозначно самый непростой тренировочный сбор в моей жизни, — цитирует Бьорндалена RT. — Он длится уже пять месяцев, и не думаю, что закончится раньше апреля. Изоляция — это всего лишь данность, хоть и не слишком приятная. Гостиничный номер, в котором мы живём, не так мал, общая площадь составляет порядка 45 квадратных метров, всё вполне комфортабельно, чтобы не испытывать бытовых неудобств, но выйти из гостиницы мы можем только на тренировку».
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/834116-borndalen-sbornaya-kitaya
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