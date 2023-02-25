Васильев: «Руководство МОК не понимает, что они до конца разрушают олимпийское движение»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался о деятельности Международного олимпийского комитета (МОК).

«На что могли бы рассчитывать медалисты ЧР на чемпионате мира? Сложно сказать. Это можно только гадать, а я, честно говоря, не очень готов быть в качестве человека, который предсказания какие-то рассказывает. Чисто по опыту, думаю, что было бы непросто на чемпионате мира. С учетом того, что я неоднократно высказывался в адрес норвежцев стероидных. Сейчас спорт вообще стал, откровенно говоря, на спорт не похож. Пользуются запрещенной химией, которую прикрывают какими-то вымышленными болезнями и так далее. Это же все лукавство и профессионалы это все прекрасно понимают. К сожалению, руководство Международного олимпийского комитета не до конца понимает, что они до конца разрушают олимпийское движение — чистый спорт, который, к сожалению, вряд ли уже вернется. Виновник всего этого однозначно, в моем понимании, МОК. Теперь уже не знаю, будет ли вообще когда-нибудь красивый, чистый и бескомпромиссный спорт. К сожалению, вряд ли уже будет», — приводит слова Васильева «Спорт День за Днем».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.