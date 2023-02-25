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Сегодня, 20:15

Васильев объяснил отсутствие лидеров сборной на пьедестале чемпионата России по биатлону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением о гонках первого этапа чемпионата России, который проходит в Ижевске с 23 по 25 февраля.

«Удивляет ли, что лидеры сборной России не на первых местах? И да, и нет. Ничего не стоит на месте. Все-таки процесс развития и прогресс движутся вперед. В связи с этим появляются новые имена, которые, может быть, до сегодняшнего дня не раскрылись в полной мере. А сейчас они наиболее ярко себя проявили. Появление новых имен даже радует. Что касается лидеров, давайте сделаем снисхождение, что в прошлом году была Олимпиада и заряженность была совсем другая и некоторые лидеры немножко подустали. Тем более, что пришлось так здорово побороться в прошлом году. В этом смысле ничего сверхъестественного не происходит. Самое главное, что есть красивая борьба и появляются спортсмены, от которых мало кто ожидал такой прыти. Это усталость или отсутствие мотивации на фоне отстранения от международных соревнований? И то, и другое. Я думаю, что если бы сейчас Кубок мира, то, скорее всего, лидеры все-таки мобилизовались и были бы более ответственными, сконцентрированными. По себе знаю, что после Олимпиады наступает опустошение и очень тяжело себя мотивировать. Тем более, уже не на международные старты. Я их понимаю. Не оправдываю, но понимаю», — приводит слова Васильева «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vasilev-obyasnil-otsutstvie-liderov-sbornoy-na-pedestale-chempionata-rossii-po-biatlonu
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