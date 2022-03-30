«Если бы Латыпов не болел, то он бы выиграл». Резцова высказалась о победе Серохвостова на ЧР

Резцова заявила, что если бы Латыпов не болел, то он бы выиграл чемпионат России

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала победу

Даниила Серохвостова в спринте на чемпионате России в Тюмени.

Серохвостов преодолел дистанцию за 24 минуты и 51,7 секунды, допустив 1 промах на двух огневых рубежах.

«Латыпов и Серохвостов примерно равные. Но Эдик болел... Из-за этого он проиграл Даниилу. Если бы Латыпов не болел, то он бы выиграл. Ну, а молодежь... Ничего не показали. Вот так мы готовимся, к сожалению», — сказала Резцова «СЭ».

Второе место занял Эдуард Латыпов, который сделал 2 промаха и проиграл Серохвостову 42,9 секунды. На третьей строчке — Карим Халили (отставание 49,2 секунды; 1 промах).

Сегодня в рамках чемпионата России по биатлону также состоится женский спринт. Начало — в 12.30 (мск).