Der Spiegel: подписи Родченкова под документами по делу российских биатлонисток поддельные

Немецкий журнал Der Spiegel подтвердил информацию о поддельной подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

В ноябре 2017 года спортсменки были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, кроме того, МОК аннулировал их результаты на Олимпиаде-2014. Таким образом, они лишились серебра в эстафете, а Вилухина — еще и в спринте. Биатлонистки подали апелляцию в CAS.

В марте адвокат спортсменок Алексей Панич заявил, что подписи Родченкова под девятью документами поддельные. Позднее МОК предоставил данные, что он дал согласие на использование его электронных подписей, и предоставил новую подпись информатора.

Также Spiegel отмечает, что мужская ДНК в пробе Зайцевой принадлежит ее мужу. Однако, как стало известно ранее, претензии по ДНК были сняты еще на стадии досудебного разбирательства.