Немцы Наврат и Цобель заняли первые два места в спринте на этапе Кубка IBU, Поршнев десятый
Немцы Филипп Наврат и Давид Цобель заняли первые два места в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Тройку замкнул украинец Руслан Ткаченко.
Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, занявший 10-е место.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Филипп Наврат (Германия) — 25.01,2 (1 шт. круг)
2. Давид Цобель (Германия) — отставание 0,4 (0)
3. Руслан Ткаленко (Украина) — 11,5 (0)
3. Филипп Хорн (Германия) — 11,5 (1)
5. Филип Андерсен (Норвегия) — 13,4 (1)
6. Сиверт Баккен (Норвегия) — 15,0 (1)...
10. Никита Поршнев (Россия) — 19,4 (0)...
17. Евгений Идинов (Россия) — 47,3 (1)...
20. Семен Сучилов (Россия) — 51,1 (1)...
32. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.18,1 (3)...
38. Василий Томшин (Россия) — 1.36,3 (1)...
70. Вадим Филимонов (Россия) — 2.51,1 (4)
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