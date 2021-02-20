Немцы Наврат и Цобель заняли первые два места в спринте на этапе Кубка IBU, Поршнев десятый

Немцы Филипп Наврат и Давид Цобель заняли первые два места в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Тройку замкнул украинец Руслан Ткаченко.

Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, занявший 10-е место.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 25.01,2 (1 шт. круг)

2. Давид Цобель (Германия) — отставание 0,4 (0)

3. Руслан Ткаленко (Украина) — 11,5 (0)

3. Филипп Хорн (Германия) — 11,5 (1)

5. Филип Андерсен (Норвегия) — 13,4 (1)

6. Сиверт Баккен (Норвегия) — 15,0 (1)...

10. Никита Поршнев (Россия) — 19,4 (0)...

17. Евгений Идинов (Россия) — 47,3 (1)...

20. Семен Сучилов (Россия) — 51,1 (1)...

32. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.18,1 (3)...

38. Василий Томшин (Россия) — 1.36,3 (1)...

70. Вадим Филимонов (Россия) — 2.51,1 (4)