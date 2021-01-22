Черезов прокомментировал победу Логинова в индивидуальной гонке в Антхольце

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов в беседе с «СЭ» прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

— Этот год начался с того, что у наших ребят и девчонок стала появляться динамика в результатах. Они постепенно набирают обороты. Все знают, как они выступали в Оберхофе, но вчера девчонки втроем попали в десятку, вчетвером в топ 15, сегодня Саша выигрывает — это очень радует и вселяет оптимизм.

Саша же год назад выиграл там чемпионат мира. Бывает такое у спортсменов, когда конкретные стадионы и места оставляют приятные воспоминания о собственных результатах. Думаю, что Антхольц является как раз таким местом для Александра. Очень рад за нашу команду.

(Екатерина Звенигородская)