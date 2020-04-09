Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что в ответ на открытое письмо тренеров и ветеранов биатлона с требованием уйти в отставку пройдет дискуссия.

— Мы дискутировали по этому вопросу и пришли к общему мнению, что диалог в этой ситуации действительно нужен, просто пока он невозможен, — цитируют «РИА «Новости» Драчева. — Мы прописали, что в любом случае на это письмо будет реакция в виде какой-то дискуссии. Может, это будет собрание совета СБР. Может, это будет конференция. Может, это будет расширенное заседание правления совместно с тренерским советом и приглашением авторов письма. Мы еще не обсуждали формат дискуссии, потому что его сейчас сложно обсудит.

В любом случае будет какой-то диалог. А какой он будет — конструктивный, обвинительный — посмотрим. В любом случае, диалог должен быть, а каким он будет, мы сейчас даже не пытаемся прогнозировать.

Авторы открытого письма приглашены на заседание правления СБР после карантина