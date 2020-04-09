Авторы открытого письма приглашены на заседание правления СБР после карантина

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев и члены правления организации проведут заседание с тренерами и ветеранами биатлона, которые стали авторами письма Драчеву с призывом уйти в отставку. Заседание должно пройти после окончания режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщает официальный сайт СБР.

1 апреля ветераны биатлона, тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указали на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, слабую кадровую политику, а также скандальные ситуации, которые возникали в последние два года. Драчев заявил, что инициатором этого обращения является исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

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