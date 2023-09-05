Бреза-Буше призналась, что чувствует мотивацию продолжать соревноваться

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше рассказала, что намерена продолжать спортивную карьеру. Она отметила, что желание выступать у нее не угасло даже после рождения дочери.

«Не строю планов дальше, чем на эту зиму. Конечно, придется столкнуться с давлением, но я очень хочу соревноваться. Изначально я не ставила перед собой цель выступать до Олимпиады в Милане. Но я чувствую мотивацию продолжать, у меня все еще есть амбиции. Сомнений не было даже после рождения дочери», — сказала биатлонистка.

В феврале этого года спортсменка сообщила, что стала мамой.

27-летняя Бреза-Буше является олимпийской чемпионкой 2022 года в масс-старте, бронзовым призером Олимпиады-2018 в женской эстафете, а также четырехкратным призером чемпионатов мира.

В общем зачете Кубка мира сезона-2021/22 француженка заняла 8-е место. Прошлый сезон биатлонистка пропустила по причине беременности.