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Сегодня, 13:23

Васильев о словах Виролайнен: «Мы сами создадим соревнования, которые будут приносить спортсменам приличные деньги»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал для «СЭ» слова сменившей гражданство Дарьи Виролайнен, которая пожелала российским биатлонистам не терять мотивацию.

«Согласен. Терять мотивацию, конечно же, не надо. Насколько я знаю, Министерство спорта совместно с ОКР сейчас разрабатывают новый формат, в котором наши и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях со странами БРИКС. Эти соревнования будут проводиться в июне следующего года, но это только начало. Скорее всего, соревнования приобретут более масштабный формат и уже не нужно будет переживать за то, что наши спортсмены не участвуют на Кубке мира. Я думаю, что мы сами создадим хорошие соревнования, которые будут приносить спортсменам приличные деньги. Может быть, на первых порах не будет такой конкуренции, но постепенно она будет увеличиваться. Я думаю, что спортсменам сто процентов не надо терять мотивацию. Им нужно двигаться вперед. Я уверен, те, от кого зависит принятие решений, создадут все условия для того, чтобы наши спортсмены участвовали в интересных соревнованиях», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году.

Биатлон
Дарья Виролайнен
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