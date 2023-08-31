Васильев о словах Виролайнен: «Мы сами создадим соревнования, которые будут приносить спортсменам приличные деньги»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал для «СЭ» слова сменившей гражданство Дарьи Виролайнен, которая пожелала российским биатлонистам не терять мотивацию.

«Согласен. Терять мотивацию, конечно же, не надо. Насколько я знаю, Министерство спорта совместно с ОКР сейчас разрабатывают новый формат, в котором наши и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях со странами БРИКС. Эти соревнования будут проводиться в июне следующего года, но это только начало. Скорее всего, соревнования приобретут более масштабный формат и уже не нужно будет переживать за то, что наши спортсмены не участвуют на Кубке мира. Я думаю, что мы сами создадим хорошие соревнования, которые будут приносить спортсменам приличные деньги. Может быть, на первых порах не будет такой конкуренции, но постепенно она будет увеличиваться. Я думаю, что спортсменам сто процентов не надо терять мотивацию. Им нужно двигаться вперед. Я уверен, те, от кого зависит принятие решений, создадут все условия для того, чтобы наши спортсмены участвовали в интересных соревнованиях», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году.