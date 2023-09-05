Кубок содружества по биатлону в Сочи: расписание соревнований 7 — 10 сентября

Первый этап Кубка Содружества по биатлону — 2023 / 2024 пройдет в Сочи с 7 по 10 сентября. Гонки пройдут на олимпийском стадионе «Лаура».

Это первый этап соревновательной серии и единственный летний — на лыжероллерах.

Участники

Участие примут представители российского и белорусского биатлона. Подробные старт-листы размещаются за день до начала гонки.

Расписание соревнований

7 сентября

11.00 мск — Спринт (м)

14.00 мск — Спринт (ж)

9 сентября

11.00 мск — Гонка преследования (м)

14.00 мск — Гонка преследования (ж)

10 сентября

11.00 мск — Масс-старт (м)

14.00 мск — Масс-старт (ж)

Время начала гонок — московское.

Трансляции

Первый этап Кубка Содружества в России покажет холдинг «Матч ТВ». В прямом эфире будут все шесть гонок. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

В Белоруссии турнир покажет телеканал «Беларусь 5».