Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший биатлонист сборной Норвегии Оле Эйнар Бьорндален заявил об уверенности в том, что его телефон прослушивали в трех странах.

— Мой телефон точно прослушивали 4 раза, — цитирует TV2 Бьорндалена. — Кому-то было любопытно, ему хотелось получить информацию. В последний раз это было полтора года назад. Впервые это произошло 10 лет назад, когда я был на пике формы. У меня в телефоне было установлено несколько «жучков». Ты просто начинаешь замечать, читать и слышать в СМИ ту информацию, которой там быть не должно. Особенно хорошо заметно, когда работаешь с компьютером. В Китае меня, насколько я понимаю, не прослушивают, но это происходило со мной в трех странах. Норвегия — одна из них. Впрочем, здесь нет ничего необычного, да и в принципе я не очень беспокоюсь за информацию в моем телефоне.