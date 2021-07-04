Биатлонисты из группы Каминского пропустят летний чемпионат мира

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев пропустят летний чемпионат мира, сообщает ТАСС.

Турнир пропустят и остальные спортсмены группы тренера Юрия Каминского, в которую помимо Латыпова и Елисеева входят Антон Бабиков, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.

Летний чемпионат мира по биатлону пройдет с 25 по 29 августа в Чехии.