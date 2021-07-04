Биатлонисты из группы Каминского пропустят летний чемпионат мира
14:03
Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев пропустят летний чемпионат мира, сообщает ТАСС.
Турнир пропустят и остальные спортсмены группы тренера Юрия Каминского, в которую помимо Латыпова и Елисеева входят Антон Бабиков, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.
Летний чемпионат мира по биатлону пройдет с 25 по 29 августа в Чехии.
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