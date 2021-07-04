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IBU запретил Павловой необычным способом закидывать винтовку за спину после стрельбы

20:45
Евгения Павлова. Фото Instagram
Евгения Павлова. Фото Instagram
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Международный союз биатлонистов (IBU) запретил россиянке Евгении Павловой (Буртасовой) надевать винтовку особым способом.

«Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил», — цитирует Павлову ТАСС.

Павлова является двукратной чемпионкой Европы, победительницей этапов Кубка мира в составе эстафетных команд. По итогам сезона-2018/19 IBU признал Павлову лучшим новичком.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11820061

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