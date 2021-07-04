IBU запретил Павловой необычным способом закидывать винтовку за спину после стрельбы

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил россиянке Евгении Павловой (Буртасовой) надевать винтовку особым способом.

«Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил», — цитирует Павлову ТАСС.

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как Евгения Павлова надевает винтовку ???



(? Евгений Шутов) pic.twitter.com/Wz0pQiJcUg — Биатлон России (@russianbiathlon) November 10, 2020

Павлова является двукратной чемпионкой Европы, победительницей этапов Кубка мира в составе эстафетных команд. По итогам сезона-2018/19 IBU признал Павлову лучшим новичком.