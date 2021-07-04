IBU запретил Павловой необычным способом закидывать винтовку за спину после стрельбы
20:45
Международный союз биатлонистов (IBU) запретил россиянке Евгении Павловой (Буртасовой) надевать винтовку особым способом.
«Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил», — цитирует Павлову ТАСС.
Павлова является двукратной чемпионкой Европы, победительницей этапов Кубка мира в составе эстафетных команд. По итогам сезона-2018/19 IBU признал Павлову лучшим новичком.
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