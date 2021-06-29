СБР не будет судиться с IBU после договоренности о логотипе

Союз биатлонистов России (СБР) и Международный союз биатлонистов (IBU) после внесудебного урегулирования спора о логотипе национальной федерации договорились прекратить разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«После достижения договоренности юристы СБР и IBU отправили в CAS совместное письмо о прекращении дела», — приводит ТАСС сообщение СБР.

СБР и IBU договорились, что на летнем чемпионате мира в чешском Нове-Место (26-28 августа) российские биатлонисты смогут выступить под флагом с логотипом СБР в цветах российского триколора, на чем в своем иске к IBU настаивал СБР. Он был подан в феврале, вскоре после окончания чемпионата мира в словенской Поклюке. Российская сторона не согласилась с тем, что на турнире биатлонисты страны выступали под флагом с монохромным логотипом федерации и без упоминания полного названия СБР. Такие ограничения IBU она сочла чрезмерными.

Напомним, российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без государственных символов. Причина — санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые вступили в силу после судебного разбирательства в CAS по делу о манипуляциях с базой данных московской лаборатории.