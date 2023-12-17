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Сливко: «Я тоже, можно сказать, Шашиловская. Потому что в этой группе есть Падин»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что считает себя представительницей группы Шашилова, но при этом не хочет отказываться от индивидуальной подготовки.

— Два дня на этапе Кубка Содружества в Уфе доминировали Шашиловские, в масс-старте — Истоминские. В чем твой секрет стабильности?

— Я же тоже, можно сказать, Шашиловская. Потому что в этой группе есть Андрей Викторович (Падин, личный тренер Сливко). Я немножко к ним отношусь. Поэтому мы, значит, опять впереди.

— Не было желания в их группе тренироваться, раз там уже есть Андрей Викторович?

— От того, что там Андрей Викторович, ничего не меняется. Потому что я хочу заниматься индивидуально. Мы с ним хорошо контактируем, все получается. Ничего не хочу менять, — сказала Сливко.

Виктория Сливко
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