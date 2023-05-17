Вирер рассказала, что отказалась сниматься обнаженной для журнала Playboy

Трехкратный призер Олимпиады, итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, почему отказалась позировать для журнала Playboy.

«Это уже старая история. Запрос был из России, биатлон там популярен. Я отказалась, потому что не чувствовала себя достаточно уверенной. Сейчас девушки, которые попадают в этот журнал, уже не совсем обнаженные. Но я должна была сниматься полностью обнаженной, поэтому отказалась. Но если кто-то чувствует себя комфортно, демонстрируя обнаженные снимки, то вперед», — приводит слова Вирер Corriere della Sera.

33-летняя итальянка в сезоне-2022/23 заняла второе место в общем зачете Кубка мира.

Вирер — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира (2018/19, 2019/20), двух малых кубков в зачете индивидуальных гонок, малого Кубка мира в зачете гонок преследования, малого Кубка мира в зачете масс-стартов.