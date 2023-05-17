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Вирер — об Олимпиаде-2026: «Если увижу, что все еще выигрываю, скажу себе: воспользуйся моментом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный призер Олимпиады Доротея Вирер высказалась о возможном участии в Олимпиаде-2026 в Италии.

«Выиграть олимпийское золото нелегко. И для этого нужна удача. Попробовать завоевать в 2026 году на Играх в Милане и Кортине? Я хотела бы там быть, но в то же время мне хочется иметь семью, спокойную жизнь, а не быть все время на чемоданах. Но если я увижу, что все еще выигрываю, я скажу себе: воспользуйся моментом. Во мне живут две души одновременно. Три года — это не так много. Я буду принимать решение после каждого сезона», — приводит слова Вирер Corriere della Sera.

Вирер — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира (2018/19, 2019/20).

Доротея Вирер. Вирер остается! Итальянская суперзвезда биатлона будет выступать до домашней Олимпиады

Источник: Corriere della Sera.
Биатлон
Олимпиада
Доротея Вирер
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