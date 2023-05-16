Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

16 мая, 23:23

Чепиков назвал причины, по которым Логинов и Сливко проведут сезон на самоподготовке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков назвал причины, по которым биатлонисты Александр Логинов и Виктория Сливко проведут сезон на самоподготовке.

«По Антону Бабикову решение принял тренерский совет. Это их решение, которое, возможно, было принято в силу каких-то возрастных ограничений. Что касается самоподготовки Александра Логинова и Виктории Сливко, то это спортсмены высокого уровня, которые способны готовиться самостоятельно. Если регион предоставил им все условия для подготовки, то почему бы и не заниматься этим самому. Уверен, они смогут это сделать», — приводит слова Чепикова RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1149346-chepikov-loginov-slivko-biatlon
Биатлон
Виктория Сливко
Сергей Чепиков
1
1
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биатлонист Томшин может перейти в команду Свердловской области
Новости
RSS RSS
Все новости