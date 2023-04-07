Вирер остается! Итальянская суперзвезда биатлона будет выступать до домашней Олимпиады
Концовка биатлонного сезона-2022/23 превратилась в проводы из большого спорта большой группы сильнейших стреляющих лыжниц. О завершении карьеры объявила норвежка Марта Ольсбу Ройселанн, охапками увозившая медали с главных стартов последних лет (17 — с чемпионатов мира-2016-2023 и семь — с Олимпийских игр-2018 и -2022). Повесила винтовку на стену и лидер сборной Германии Дениза Херрманн-Вик (за недолгий путь в биатлоне сумела выиграть и олимпийского золото, и золото чемпионата мира, причем последнее — как раз в сезоне-2022/23). В 30 лет решила завязать с профессиональным спортом Анаис Шевалье-Буше — с первыми местами на важнейших соревнованиях у француженки не складывалось, но призовых мест было немало.
В свете такой массовой смены поколений в женском биатлоне оставался открытым вопрос: а остается ли Доротея Вирер? Теперь ответ на него получен: итальянская красавица продолжит радовать всех поклонников своего таланта еще несколько сезонов.
Сомневалась до последнего, но все же нашла для себя аргументы продолжать
Еще перед заключительным этапом Кубка мира-2022/23 в Осло Вирер не была уверена, что остается в большом спорте. В интервью Biathlonworld обладательница двух Больших хрустальных глобусов в ответ на вопрос о дальнейших планах заявляла: «Я еще не знаю, мне еще необходимо принять решение. Бывают такие дни, в которые я спрашиваю себя, что я вообще здесь делаю, и бывают другие — когда я отмечаю, как здорово все складывается. Тогда я говорю себе, что оно того стоит — продолжать. Это по-настоящему сложно — дать себе ответ прямо сейчас. Пока что я концентрируюсь на гонках в Осло, где я не всегда показываю наилучшие результаты».
И хотя в столице Норвегии Вирер осталась без призовых мест (за пределами двадцатки в спринте и в конце десятки в масс-старте), успешный в целом для спортсменки сезон это обстоятельство не слишком омрачило. Этой зимой Доротея финишировала второй в погоне за Большим хрустальным глобусом, трижды побеждала в индивидуальных стартах на этапах Кубка мира (столько же триумфов только у первенствовавшей в общем зачете Жюли Симон из Франции и у шведки Эльвиры Эбег), а также выиграла две эстафетные медали на чемпионате мира.
После такого выступления, а также массовых прощаний с главными соперницами сильнейшая итальянская биатлонистка в истории взяла паузу, чтобы взвесить все за и против. Решение Вирер озвучила на вечеринке в родном Южном Тироле в свой день рождения (3 апреля Доротее исполнилось 33 года). О своей мотивации спортсменка в реплике для Fondoitalia сказала следующее:
«Да, в конце концов я подумала, что я все еще могу что-то показать. Конечно, в спорте никогда нельзя точно сказать, как оно сложится: все может пойти очень хорошо или очень плохо. Однако я приложу все усилия, чтобы все сложилось как можно лучше. Как мы все видели в этом году, многие меня уже списали со счетов, после того как я слегка притормозила в предыдущих двух сезонах. Но этой зимой все снова пошло хорошо. У меня есть некоторые планы на будущее, над которыми я могу работать параллельно с профессиональной карьерой в биатлоне. По крайней мере для себя я отметила, что начинаю страдать от скуки, когда занимаюсь только биатлоном. А когда у меня есть еще личные проекты, я могу думать не только о спорте — это важно для меня».
Олимпийская мечта о победе дома вполне реальна
На Олимпийских играх 2026 года в Италии (Милан и Кортина-д'Ампеццо) соревнования по биатлону пройдут в Антхольце. Это место — альма-матер Вирер. Здесь начинался ее путь к медалям, глобусам и титулам, здесь Доротея проводит большую часть предсезонной подготовки. Неудивительно, что желание выступить на домашней арене перевесило все контраргументы: в Южном Тироле Вирер — амбассадор своего вида спорта и знаковая фигура.
Кроме того, шансы на олимпийскую медаль с уходом из спорта Ройселанн, Херрманн-Вик и Шевалье-Буше для итальянской биатлонистки повысились. Да, есть сестры Эберг, есть Симон и соотечественница-соперница Лиза Витоцци, но круг претенденток на призовые места проредился.
К тому же у команды хозяев подбирается отличный состав и в женской, и в смешанной эстафетах (у мужчин близок к выходу на топ-уровень Томмазо Джакомель), а значит, вариантов попасть на подиум у Вирер еще больше. Мотивирует спортсменку и то, что до нее у женщин никому не удавалось выиграть медаль Игр в таком возрасте (в 2026 году на момент проведения Олимпиады Доротее будет 35 лет и 10 месяцев) — пока в этой номинации недосягаема великая Уши Дизль.
Биатлонистка из Германии в Турине-2006 заняла третье место в индивидуальной гонке, когда ей было 35 лет и 3 месяца. Кроме того, у Дизль в активе есть и другой рекорд, дотянуться до которого Вирер будет намного тяжелее, — медали пяти Олимпиад. Пока у Доротеи в коллекции награды с трех Игр подряд. И если в 2026-м у итальянской спортсменки все сложится удачно — она сможет гордиться статистическим достижением, которого нет, например, ни у Домрачевой, ни у Кузьминой, ни у Ройселанн.