Вирер остается! Итальянская суперзвезда биатлона будет выступать до домашней Олимпиады

Соперницы приходят и уходят, а Доро стабильно в топе.

Концовка биатлонного сезона-2022/23 превратилась в проводы из большого спорта большой группы сильнейших стреляющих лыжниц. О завершении карьеры объявила норвежка Марта Ольсбу Ройселанн, охапками увозившая медали с главных стартов последних лет (17 — с чемпионатов мира-2016-2023 и семь — с Олимпийских игр-2018 и -2022). Повесила винтовку на стену и лидер сборной Германии Дениза Херрманн-Вик (за недолгий путь в биатлоне сумела выиграть и олимпийского золото, и золото чемпионата мира, причем последнее — как раз в сезоне-2022/23). В 30 лет решила завязать с профессиональным спортом Анаис Шевалье-Буше — с первыми местами на важнейших соревнованиях у француженки не складывалось, но призовых мест было немало.

В свете такой массовой смены поколений в женском биатлоне оставался открытым вопрос: а остается ли Доротея Вирер? Теперь ответ на него получен: итальянская красавица продолжит радовать всех поклонников своего таланта еще несколько сезонов.

Фото Global Look Press

Сомневалась до последнего, но все же нашла для себя аргументы продолжать

Еще перед заключительным этапом Кубка мира-2022/23 в Осло Вирер не была уверена, что остается в большом спорте. В интервью Biathlonworld обладательница двух Больших хрустальных глобусов в ответ на вопрос о дальнейших планах заявляла: «Я еще не знаю, мне еще необходимо принять решение. Бывают такие дни, в которые я спрашиваю себя, что я вообще здесь делаю, и бывают другие — когда я отмечаю, как здорово все складывается. Тогда я говорю себе, что оно того стоит — продолжать. Это по-настоящему сложно — дать себе ответ прямо сейчас. Пока что я концентрируюсь на гонках в Осло, где я не всегда показываю наилучшие результаты».

И хотя в столице Норвегии Вирер осталась без призовых мест (за пределами двадцатки в спринте и в конце десятки в масс-старте), успешный в целом для спортсменки сезон это обстоятельство не слишком омрачило. Этой зимой Доротея финишировала второй в погоне за Большим хрустальным глобусом, трижды побеждала в индивидуальных стартах на этапах Кубка мира (столько же триумфов только у первенствовавшей в общем зачете Жюли Симон из Франции и у шведки Эльвиры Эбег), а также выиграла две эстафетные медали на чемпионате мира.

После такого выступления, а также массовых прощаний с главными соперницами сильнейшая итальянская биатлонистка в истории взяла паузу, чтобы взвесить все за и против. Решение Вирер озвучила на вечеринке в родном Южном Тироле в свой день рождения (3 апреля Доротее исполнилось 33 года). О своей мотивации спортсменка в реплике для Fondoitalia сказала следующее:

«Да, в конце концов я подумала, что я все еще могу что-то показать. Конечно, в спорте никогда нельзя точно сказать, как оно сложится: все может пойти очень хорошо или очень плохо. Однако я приложу все усилия, чтобы все сложилось как можно лучше. Как мы все видели в этом году, многие меня уже списали со счетов, после того как я слегка притормозила в предыдущих двух сезонах. Но этой зимой все снова пошло хорошо. У меня есть некоторые планы на будущее, над которыми я могу работать параллельно с профессиональной карьерой в биатлоне. По крайней мере для себя я отметила, что начинаю страдать от скуки, когда занимаюсь только биатлоном. А когда у меня есть еще личные проекты, я могу думать не только о спорте — это важно для меня».

Фото Global Look Press

Олимпийская мечта о победе дома вполне реальна

На Олимпийских играх 2026 года в Италии (Милан и Кортина-д'Ампеццо) соревнования по биатлону пройдут в Антхольце. Это место — альма-матер Вирер. Здесь начинался ее путь к медалям, глобусам и титулам, здесь Доротея проводит большую часть предсезонной подготовки. Неудивительно, что желание выступить на домашней арене перевесило все контраргументы: в Южном Тироле Вирер — амбассадор своего вида спорта и знаковая фигура.

Кроме того, шансы на олимпийскую медаль с уходом из спорта Ройселанн, Херрманн-Вик и Шевалье-Буше для итальянской биатлонистки повысились. Да, есть сестры Эберг, есть Симон и соотечественница-соперница Лиза Витоцци, но круг претенденток на призовые места проредился.

К тому же у команды хозяев подбирается отличный состав и в женской, и в смешанной эстафетах (у мужчин близок к выходу на топ-уровень Томмазо Джакомель), а значит, вариантов попасть на подиум у Вирер еще больше. Мотивирует спортсменку и то, что до нее у женщин никому не удавалось выиграть медаль Игр в таком возрасте (в 2026 году на момент проведения Олимпиады Доротее будет 35 лет и 10 месяцев) — пока в этой номинации недосягаема великая Уши Дизль.

Биатлонистка из Германии в Турине-2006 заняла третье место в индивидуальной гонке, когда ей было 35 лет и 3 месяца. Кроме того, у Дизль в активе есть и другой рекорд, дотянуться до которого Вирер будет намного тяжелее, — медали пяти Олимпиад. Пока у Доротеи в коллекции награды с трех Игр подряд. И если в 2026-м у итальянской спортсменки все сложится удачно — она сможет гордиться статистическим достижением, которого нет, например, ни у Домрачевой, ни у Кузьминой, ни у Ройселанн.