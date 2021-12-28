Биатлонист Бурундуков попал на Кубок IBU, но у него нет визы для путешествия в Словакию

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о составе сборной страны на предстоящие этапы Кубка IBU.

«Биатлонист Бурундуков попал на Кубок IBU. Но визы у него нет, и никто не может ее сделать быстро, что странно. А еще странно, что люди отбираются на международные старты, не имея виз, заграничных паспортов... Это неверие в собственные силы? Расхлябанность? А регионы о чем думают? А сами спортсмены?» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Первые два январских этапа Кубка IBU пройдут в словацком Брезно-Осрблье.