«Рождественская гонка», биатлон: где смотреть и во сколько начало трансляции

Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится биатлонная «Рождественская гонка».

Начало масс-старта — в 20.00 по московскому времени, а гонки преследования — в 21.00 (мск).

От России в «Рождественской гонке» примут участие Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

Составы участников:

Россия — Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

Германия — Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.

Германия — Янина Хеттих, Эрик Лессер.

Австрия — Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.

Италия — Доротея Вирер, Лукас Хофер.

Чехия — Маркета Давидова, Михал Крчмарж.

Финляндия — Мари Эдер, Теро Сеппяля.

Швейцария — Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.

Украина — Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.

Канада — Эмма Ландер, Скотт Гоу.

Видеотрансляция «Рождественской гонки» в прямом эфире можно смотреть по этой ссылке.