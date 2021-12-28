«Рождественская гонка», биатлон: где смотреть и во сколько начало трансляции
Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге (Германия) состоится биатлонная «Рождественская гонка».
Начало масс-старта — в 20.00 по московскому времени, а гонки преследования — в 21.00 (мск).
От России в «Рождественской гонке» примут участие Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.
Составы участников:
Россия — Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.
Германия — Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.
Германия — Янина Хеттих, Эрик Лессер.
Австрия — Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.
Италия — Доротея Вирер, Лукас Хофер.
Чехия — Маркета Давидова, Михал Крчмарж.
Финляндия — Мари Эдер, Теро Сеппяля.
Швейцария — Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.
Украина — Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.
Канада — Эмма Ландер, Скотт Гоу.
Видеотрансляция «Рождественской гонки» в прямом эфире можно смотреть по этой ссылке.
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