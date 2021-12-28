Майгуров: «СБР прилагает все усилия, чтобы Бурундуков как можно скорее поехал на Кубок IBU»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал отсутствие визы у Михаила Бурундукова, который отобрался на Кубок IBU.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы Бурундуков поехал как можно раньше. Сегодня он проходил обследование в Федеральном медико-биологическом агентстве. Параллельно мы подаем документы в IBU для включения его в базу данных спортсменов СБР. В эти дни Бурундуков должен пройти антидопинговый курс Всемирного антидопингового агентства.

Что касается разрешения на оружие, то мы решили этот вопрос быстрее чем за две недели. Еще нюанс — оформление ему шенгенской визы. Возможно, первый в 2022 году этап Кубка IBU он пропустит, но мы сделаем все, чтобы он выступил на пятом этапе", — приводит слова Майгурова ТАСС.

Следующий этап Кубка IBU пройдет в словацком Брезно-Осрблье 8-9 января, пятый — там же с 13 по 16 января, шестой — в германском Арбере 26-30 января.