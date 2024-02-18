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Сегодня, 15:23

Башкирские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусским спортсменам

Алина Савинова
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Биатлонисты сборной Башкирии отдали бронзовые медали Всероссийской спартакиады 2024 представителям команды Белоруссии, сообщает ТАСС.

Белорусы заняли третье место в гонке, но выступали вне официального зачета. После церемонии награждения башкирские спортсмены Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов передали медали Павлу Белько, Ивану Тулатину, Дмитрию Лазовскому и Антону Смольскому.

Мужскую эстафету выиграла сборная Ямало-Ненецкого автономного округа. Второе место заняла команды Свердловской области.

Соревнования по биатлону проходили в Златоусте (Челябинская область). Всероссийская спартакиада сильнейших завершится 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Источник: ТАСС
Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
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