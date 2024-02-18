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Сегодня, 14:05

Сборная ЯНАО выиграла мужскую эстафету на Спартакиаде, команда Белоруссии — третья

Алина Савинова
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Сборная Ямало-Ненецкого автономного округа по биатлону выиграла мужскую эстафету на Всероссийской спартакиаде 2024.

За победившую команду выступали Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев и Рустам Каюмов. Сборная ЯНАО, которая заходила на один штрафной круг, преодолела дистанцию за 1 час 19 минут 39,5 секунды.

Второе место заняли биатлонисты из Свердловской области (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Андрей Остапий и Кирилл Бажин) с отставанием в 9,6 секунды (11 доппатронов). Команда Белоруссии (Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский) замкнула тройку сильнейших. Белорусы уступили лидерам 27,3 секунды, пройдя 1 штрафной круг и использовав 10 доппатронов.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
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