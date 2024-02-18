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Чемпионат мира: смотреть трансляцию масс-старта у мужчин

Мужской масс-старт в рамках чемпионата мира по биатлону состоится 18 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Себастьян Самуэльссон.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 18 февраля чемпионат мира по биатлону завершается в Нове-Место (Чехия). В последний соревновательный день состоится мужской масс-старт 15 км. Начало запланировано на 18.15 по московскому времени.

Трансляция мужского масс-старта в прямом эфире будет доступна на платной онлайн-платформе Okko Спорт. Также смотреть турнир можно на IBU Live TV и на телеканале Евроспорт 1.

Биатлонисты из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных стартах по решению IBU в марте 2022 года. В сентябре 2022-го санкции были продлены в отношении российских спортсменов до дальнейшего уведомления.

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