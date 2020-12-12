Бабиков: «Сегодня уверенно себя чувствовал на стрельбе»

Россиянин Антон Бабиков, занявший 31-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, остался доволен работой сервисменов.

— За три гонки не мог найти себя, сегодня уверенно себя чувствовал на стрельбе, — отметил Бабиков в эфире Матч ТВ. — Получилось чисто отработать. На стойке чуть медленнее действовал.

Очень волновался за снег, у меня была структура больше для глянца. Удалось работать и за Логиновым, и за другими соперниками, в конце пошел снегопад, было сложнее.

Сервисерам удалось хорошо поработать. То, что в конце повалил снег, они уже не могли предусмотреть.