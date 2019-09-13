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Антон Шипулин: «У Логинова для победы в общем зачете Кубка мира есть все данные»

07:07
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Олимпийский чемпион Антон Шипулин считает, что Александр Логинов может занять первое место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2019/2020, если будет демонстрировать стабильную стрельбу.

— Я бы хотел, чтобы он выиграл общий зачет, у него есть для этого все данные, — цитирует ТАСС Шипулина. — Однако ему стоит поработать над стабильностью в стрельбе. В прошлом году мы увидели, что этот компонент у него стал лучше, но хотелось бы более чистой работы на рубежах. Понимаю, что это зависит и от многих внешних факторов, поэтому желаю ему выступать стабильнее.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6881964

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