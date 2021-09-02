Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

Антон Шипулин: «Основная цель наших западных коллег — ослабить нас, сдержать наше развитие»

19:03
Антон Шипулин. Фото Instagram
Антон Шипулин. Фото Instagram
Теги:

Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин согласился с мнением Министра иностранных дел России Сергея Лаврова о политизации спорта.

«Сегодня в Екатеринбург приехал министр иностранных дел Сергей Лавров, — написал Шипулин в Instagram. — Среди тем, которые нам удалось обсудить, была и тема политизации спорта. Сергей Викторович согласен, что, к сожалению, сейчас спорт стал инструментом политической борьбы, жертвами которой нередко становятся спортсмены. Основная цель наших западных коллег — ослабить нас, сдержать наше развитие.

 

 

Сергей Лавров заверил, что Россия с помощью профессиональных юристов как помогала, так и продолжить помогать нашим спортсменам отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде. Для спортсменов это крайне важно, я знаю, о чем говорю.

Необоснованные обвинения в употреблении допинга, лишение нас флага и гимна на международных соревнованиях — это огромное моральное давление. Но российские спортсмены справятся и с этим, в этом я точно уверен. Правильно говорит Сергей Викторович, что «для нас главный допинг — сила воли и патриотизм». Наши спортсмены все равно продолжат завоёвывать медали, и отвоевывать их в суде. Правда за нами».

Ранее Лавров заявил, что США могут выкрасть подозреваемых в допинге российских спортсменов.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CTUqmlaoSeD/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Вырываем вручную: гробовщик рассказал о судьбе имплантов при кремации
Видео: Как Марс в оппозиции Нептуну изменит жизнь 2 сентября
Адмирал объяснил обнаружение контейнера атомного реактора подлодки К-19 в море
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
9
Офсайд