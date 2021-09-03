Елисеев перешел в группу подготовки Сергея Башкирова

Российский биатлонист Матвей Елисеев, который с мая по август тренировался в группе Юрия Каминского, со 2 сентября продолжит подготовку к новому сезону в группе Сергея Башкирова, информирует сайт СБР.

«Решение о переводе Матвея Елисеева из одной группы подготовки в другую принято мной в интересах сборной России после консультаций с обоими тренерами, Юрием Каминским и Сергеем Башкировым, а также с самим спортсменом. Благодаря тому, что наша команда готовится к сезону двумя равнозначными группами, уверен, что этот переход пройдет безболезненно и для команды, и для Матвея», — отметил президент СБР Виктор Майгуров.

Напомним, следующий сезон у биатлонистов будет олимпийским. Игры пройдут в 2022 году в Пекине с 4 по 20 февраля.

28-летний Елисеев — бронзовый признр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете и чемпион Европы 2020 года в спринте.