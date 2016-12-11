Антон Бабиков: "На втором этапе эстафеты нет смысла "воевать" на каждом круге"

Россиянин Антон Бабиков во время эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что еще не готов стрелять оптимально. Ранее стало известно, что у него сломалась после спринта винтовка.

– У меня есть запасные детали винтовки. Поэтому я просто поменял их. Но в голове есть еще недоверие к этим обновлениям, видимо, – отметил во флеш-интервью после второго этапа эстафеты Бабиков, который допустил два промаха. – Поэтому лежа не справляюсь так, как нужно. Два круга мы шли со средней скоростью. На нашем этапе нет смысла "воевать" на каждом круге. Все силы оставались на последний круг. Старались делать все, что могли.