Андерс Бессеберг: "IBU получил данные, которых не было в докладе Макларена"

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг отметил, что в распоряжении его организации хватает доказательств вины российских спортсменов, нарушивших антидопинговое законодательство. Ранее стало известно, что ВАДА передала IBU данные о 31 биатлонисте из России, замешанном в допинговых махинациях. Правда, некоторые из них уже завершили карьеру, а кто-то был ранее наказан за допинг.

– Думаю, у нас хватает улик, – цитирует NRK Бессеберга. – Но решение принимаю не я один. Есть вещи, о которых я не могу сказать в интервью. Мы получили дополнительные данные, которых не было в докладе Макларена. Уверен, у нас достаточно доказательств.