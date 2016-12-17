Андерс Бессеберг: "IBU получил данные, которых не было в докладе Макларена"

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг отметил, что в распоряжении его организации хватает доказательств вины российских спортсменов, нарушивших антидопинговое законодательство. Ранее стало известно, что ВАДА передала IBU данные о 31 биатлонисте из России, замешанном в допинговых махинациях. Правда, некоторые из них уже завершили карьеру, а кто-то был ранее наказан за допинг.
– Думаю, у нас хватает улик, – цитирует NRK Бессеберга. – Но решение принимаю не я один. Есть вещи, о которых я не могу сказать в интервью. Мы получили дополнительные данные, которых не было в докладе Макларена. Уверен, у нас достаточно доказательств.
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Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
Don Miguel
Ситуевина такая, что СБР нельзя вылезать. Если попробуют кого скрыть или наказать - признаются, что были в курсе, и есть "государственная программа сокрытия допинга". Остается сделать вид, что "недосмотрели, прошляпили, не доглядели", исправимся, примем меры. А главе СБР остается только, нет , не застрелиться, а уйти "по собственному", как основному виновнику. Ну, что "не досмотрел". 19:28
19:31 17 декабря
Антимайдан
Опять: "у нас есть данные, но мы их никому не покажем. Но вы верьте - они есть. Потом, когда нибудь, мы их обязательно покажем. Ведь джентльмены не могут врать!".
17:56 17 декабря
DV1981
Очень интересно.У них есть доказательства на тех,кто уже дисквалифицирован?или тех,кто не участвует в междунарожных стартах и никогда не побеждает.Верх моразма.
17:41 17 декабря
spetrov
Веселый, не надейся. Посмотри на нынешние результаты и подавись слюной. Делали, делаем и будем вас делать. Несмотря на политический заказ. Руки у вас коротки против Володи Шарапова.
17:26 17 декабря
Весёлый©
Прощай, оружие?
17:08 17 декабря
CanagliaVova
Губа сказал, что в четверг всю сборную отстранят. Накаркает как всегда
17:01 17 декабря
maximalist
ПОКА ЗА ПРОБЛЕМЫ СПОРТА ОТВЕЧАЕТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОИТИКЕ, А МИНИСТР СПОРТА ПАССИВЕН, КОНЕЧНО ТАК НЕ НАДО, НО ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО КОМУ-ТО ЗДЕСЬ ВЫГОДНА ТАКАЯ ПОСТАНОВКА.
16:56 17 декабря
spetrov
maximalist, дурдом какой-то. :) И как будто так и надо. :)
16:43 17 декабря
spetrov
Данные, которые даже они не рискнули внести в окончательный отчет? Интересный подход. В суде слушается дело, а это, ваша честь, данные, которые мы не подшили в дело. Но вы нам верьте, все так.
16:42 17 декабря
maximalist
ЧТО ЗА ТАЙНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ? ЭТО ЗАПРЕЩЕНО!
16:40 17 декабря
maximalist
ПРОТОКОЛ "Р". БЫЛ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА ТАКОЙ ШПИОНСКИЙ ФИЛЬМ.
16:39 17 декабря