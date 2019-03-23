Анатолий Хованцев: "Мы не смогли подготовить спортсменов, которые были бы очень близки к лидерам сборной"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что сезон для его команды получился неоднозначным. Он добавил, что молодые спортсмены пока значительно отстают от лидеров ходом.

- Сезон неоднозначный. К сожалению, мы не смогли подготовить спортсменов, которые были бы очень близки к Логинову, Елисееву, Гараничеву и Малышко, - приводит слова Хованцева Калашников Media. - Те молодые ребята, которых мы привлекали на этапы Кубка мира: Латыпов, Поварницын и Поршнев, - все они пока отстают ногами значительно. Я думаю, что на протяжении подготовительного периода не было больших ошибок. Ребята находятся в рабочем состоянии, не было запары. Но разрыв большой. Я думаю, что все-таки не хватает опыта в стартах Кубка мира, потому что мы их привлекали только эпизодически.

В этом году у нас было на подготовке 16 спортсменов и в женской, и в мужской половине. Но в следующем году, как говорит наш президент, состав могут сократить, и будет готовиться всего 12 человек. Естественно, мы будем привлекать в этот состав молодых спортсменов.

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