Анастасия Рассказова: "Не сожалею, что перешла в сборную Украины"

Российская биатлонистка Анастасия Рассказова, которая в настоящее время выступает за сборную Украины, призналась, что не сожалеет о решении представлять эту страну. 20-летняя спортсменка добавила, что не довольна своими результатами в минувшем сезоне.

- Честно, вообще ничем недовольна в этом сезоне, - приводит слова Рассказовой biathlon.com.ua. - Начало еще как-то более-менее складывалось, показывала неплохой уровень, и надеялась до последнего, что поеду на юниорский чемпионат мира.

Но разрешения на выступление за Украину долго не было, из-за этого я очень расстроилась. Начала тренироваться, в большей части, сама, потому что тренер уехал с командой на этапы юниорского Кубка мира. Ну и, видимо, где-то допустила ошибку в подготовке, после чего у меня уже не пошел сезон, результатами я очень не довольна.

Сожалений, что я перешла в сборную Украины у меня нет. Наоборот, есть какой-то стимул работать дальше. Да, были некие проблемы с документами, с разрешением, но это все позади. Дальше будет новый сезон – новые возможности.

Напомним, Рассказова официально получила разрешение выступать за сборную Украины 7 февраля.

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