Анастасия Кузьмина: «Допинговое прошлое? Не спрашивала о нем Королькевича»

Трехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Словакии Анастасия Кузьмина в интервью «СЭ» рассказала о совместной работе с Владимиром Королькевичем — специалисте, который был рекомендован для утверждения в качестве старшего тренера женской сборной России.

— Давайте поговорим о российских тренерах. Нашу сборную должен возглавить Валерий Николаевич Польховский — человек, который работал еще во времена, когда вы выступали за Россию. Что о нем скажете?

— Не уверена, что имею право высказываться на эту тему, все-таки уже много лет меня нет в команде. Вполне возможно, что Польховский таким, каким я его помню спортсменкой, и нынешний — это люди с разными взглядами. Могу сказать только о Владимире Королькевиче (скорее всего, будущий старший тренер женской сборной — Прим. «СЭ»). Определенное время мы с ним общались довольно плотно, и не побоюсь признаться, что на некоторых сборах проводили совместные тренировки. Я очень ценю его как тренера, одобряю его тренировочные методы. Я пыталась вставлять их в свой тренировочный процесс, и пусть не все, но кое-что мне подходило. Думаю, у Королькевича огромный опыт и есть все качества хорошего тренера. Но сейчас сложно сказать: что с ним сделает система, найдет ли он общий язык со спортсменками, насколько сможет повлиять на результаты команды...

— Когда вы сотрудничали с Королькевичем, вас не смущало его допинговое прошлое? Все-таки несколько учениц этого тренера попадались на запрещенных препаратах.

— Я сужу человека по личному общению и нашей совместной работе. Мы часто встречались на сборах в Поклюке, там комфортная для меня высота и я любила там готовиться. Владимир Борисович — опытный тренер, мне была понятна его логика, он всегда объяснял, чего хочет от спортсмена и как этого добиться. Что касается моментов, которые портят его репутацию, я никогда не спрашивала его об этом прямо. Для меня это больная тема. Хотя я уже много лет живу и выступаю за Словакию, все равно в мире меня воспринимают как часть России, и все эти вопросы про допинг тоже адресуют мне. Мне кажется, в той ситуации было много неясностей и закулисных моментов. Всей правды мы, скорее всего, уже не узнаем. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Анастасии Кузьминой — здесь.