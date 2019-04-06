Алексей Волков: "Понимал, что мне нужно делать больше. Сам не доработал"

Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Алексей Волков заявил, что недостаточно тренировался в минувшем сезоне. 31-летний биатлонист не принимал участия в международных стартах в составе сборной России.

- Мы сделали какую-то работу, и на второй откатке я понимаю, что после нее мне нужно не час покататься, а два, - сказал Волков в эфире программы "Биатлон. Сделано в России" на телеканале "Матч ТВ". - Либо после этой откатки пойти силовую сделать. Кто-то сделал повтор шесть раз, а я понимаю, что мне не хватает и надо 8-9. Но все тренируются по одному плану.

Я просто понимал, что могу дорабатывать больше, что мне самому это надо. Но я этого не делал. Не говорю, что план плохой или тренеры... Сам для себя я недоработал.

Добегаю сезон, потом закатка, отдых. В мае опять начну тренироваться. Где и с кем? Пока секрет.

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