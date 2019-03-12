Александр Селифонов: "Учитывая, в какой форме находится Старых, не понимаю, зачем надо было брать ее на ЧМ"

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Александр Селифонов считает, что в состав сборной России на чемпионат мира в шведском Эстерсунде не стоило включать Ирину Старых. По его мнению, лучше было дать возможность выступить кому-то из молодых спортсменок.

– Учитывая, в какой форме находится Старых, не понимаю, зачем надо было брать ее на ЧМ, – приводят "Известия" слова Селифонов. – Лучше было дать возможность выступить кому-то из молодых спортсменок. Что касается мужчин – я бы проверил в деле кого-то из троицы Латыпов, Поршнев и Поварницын. Все считают их молодыми, но им уже 23–24 года. Этот тот возраст, когда они должны бороться за высокие места и иметь постоянный опыт выступления на этапах Кубка мира. В Эстерсунде есть возможность понять, на что они способны.

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