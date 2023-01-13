Поварницын: «Нужно набирать форму к тому времени, когда проходит чемпионат мира»

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал победу в спринте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.

«Петр Пащенко помог мне на втором круге. Он вышел со штрафного круга, и я уже напрямую видел его спину и старался догнать. Из-за этого показал хорошую скорость. На сборе в Уфе мы хотели плотно поработать, но пришлось выкручиваться из-за аномальных морозов. Тем не менее необходимый минимум работы мы успели проделать.

Считаю, что нужно соориентировать свою форму на то время, когда проходит чемпионат мира (в это время будет проходить финал Кубка России в Чайковском). Это будет хорошей моделью и поможет понять, как работать в дальнейшем», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

На данный момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).

13 января на этапе в Рыбинске состоятся гонки преследования. Мужская гонка начнется в 11.00 по московскому времени.